Teie suguvõsa on pärit Iisaki talust, mille kohta võib raamatust lugeda: "Kas ehk oli Iisaki talu esimene ja kõige vanem selles asulas ja hiljem hakati kogu küla Iisakuks kutsuma? Tõenäoliselt on mingi seos Iisaki küla ja Iisaki talu nime vahel olemas."

Neid versioone, kuidas Iisaku küla endale nime sai, on mitu ja kes seda tagantjärele täpselt kindlaks teeb. Võime seost talu ja küla nime vahel oletada, aga kindel ei saa olla. Asja uurides tundub pigem, et Helend Peebu suguvõsa talu − Peebu talu − on vanem kui Iisaki talu. Aga seda ei saa ka sajaprotsendilise kindlusega väita. Kindel on, et mõlemad on iidsed Iisaku talud.