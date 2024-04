Üheteistkümnes sõjakevad Ukrainas: oma kodu ei saa käest anda

Hommikul sõidame Tartu lähedalt välja ja õhtuks oleme Poola-Ukraina piiril. Meie autod on kaitsevärvi, Eesti ja Ukraina lippudega ning UDMi kleebistega. UDM, United Delivery Mission, on üks paljudest Eesti mittetulundusühingutest, kes Ukrainat abistavad, ja Jaanus teeb just selle organisatsiooniga koostööd.