MÄRTSIKÜÜDITAMINE ⟩ Igasse peresse tuli 25. märts omamoodi

Lavatsinaaber avastas lammaste jahukasti, mida brigadir lukus hoidis. Sinna me ligi ei pääsenud, aga lammastele antakse õhtuti kaerajahu. Korjame seda jahu künadest ja paneme hapnema, saame kaerakile või -kiisli, on küll mõru, sest hulgas on koirohi, mida kasvab siin ohtralt. Nii kaua, kui on lammastel kaerajahu, on meil kiislit. Suurt nälga ta ei kustuta, aga näljas lausa pole."

Kaev, mis varustas veega tuhandeid lambaid, härgi, hobuseid ja inimesi. Foto: Erakogu

* * *

"Meil tuleb võidelda oma olemasolu eest. Ma tuigun õhtul nagu ka teised minuvanused oma lambakarja kannul stepist koju. Ei nälg ega janu piina mind nii kui uni, ma vajun lavatsile ja sinna jään. Ma näen igal ööl ühte ja sedasama und, ma olen nõgeste põõsas. Kõik minus sügeleb ja kipitab. Need ei ole nõgesed, vaid lutikad. Neid on siin krohvipragude vahel vist miljoneid. Nad langevad meile laest kaela ja ronivad välja põranda alt. Meie ei oska nendega võidelda. Me kolime magama õue, kuid seal on omad hädad. Ühel ööl ärkame üles kohutava kisa peale, ühe proua põue on sooja otsides pugenud brigadiri põrsas."

* * *

"Järgmisel kevadel lõikame koos venelannadega kišjakki. Suure hoole ja usinusega, sest Trumani poolt pole ikka veel oodatavat pääsemist saabunud. Nagu igal pool, on ka siin oma eliidikiht ja alamrahvas. Brigadiri madam annab igal pool tooni, ka sõnniku lõikamise juures. Selle töö juures ta kiitleb, et on lehma, seapõrsa, kanade ja hanede omanik, aga mis teil ka on või oli. Kui siis suure talu perenaine teeb talle oma viletsas vene keeles selgeks, et ta talus oli 20 lüpsilehma, hobused, täkud, sead ja kuldid, arvab madam, et see ei ole talu, see on juba kolhoos."

Need on vaid mõned väljavõtted Helve detailirohketest mälestustest. Tagantjärele ütleb ta, et ega Siberiski elu elamata jäänud. "Ema müüs ära pea kõik oma asjad, mis ta oli kodust kaasa võtnud, nii lauanõud kui seljariided. Ta oli taluinimene ja esimeste hulgas, kes ostis kolhoosist kanad. Siis ta tõi põrsa, seejärel lehma ja niimoodi me elasime. Nii elasid kõik naised, kel vähegi oli hakkamist."