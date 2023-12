Vana aasta ärasaatmiseks tasub ette võtta rännak Oru pargi uuel õpperajal

Kella 13-16 kestval tasuta üritusel saavad kohaletulijad teha õppemarsruudiga esmast tutvust. Lisaks pakutakse pargis sel päeval teisigi põnevaid tegevusi. "Kohal on Energia avastuskeskuse teadus- ja arendusjuht Aare Baumer, kes keerulise füüsika ja energia saamise viisid lihtsate koduste vahendite ja tööriistade abil arusaadavaks teeb. Külastajad saavad üht-teist ka ise kohapeal katsetada. Pakume kerget kehakinnitust ja ürituse lõpetab teadusteater KVARK temaatilise etendusega," rääkis RMK külastuskorraldusosakonna loodusteadlikkuse spetsialist Liina Karrofeldt.

Töötubades toimetamiste vahepeal on külastajatel võimalik tutvuda kauni Oru pargi ja selle radadel valminud roheenergia õppemarsruudiga ning võtta kerget kehakinnitust. Narvast, Sillamäelt, Kohtla-Järvelt ja Jõhvist toovad kohale tasuta bussid.

Oru park on üleriigilise tähtsusega turismiobjekt, kuhu RMK külastusmahuseire andmetel tehakse aastas keskmiselt 138 000 külastust. "Park on armastatud jalutuspaik nii piirkonna inimeste seas kui ka suur turismimagnet kaugematele külalistele. Meie eesmärk oli anda populaarsele kohale veelgi enam väärtust juurde ja seega muutsime Oru pargi omalaadseks näituseruumiks, mis aitab tõsta teadlikkust keskkonnakaitsest ja roheenergiast. Oleme selleks rajanud parki spetsiaalse marsruudi, mida läbides saab taastuvenergia kohta uusi põnevaid teadmisi. Pakume selleks tänapäevaseid interaktiivseid võimalusi, näiteks on igaühel võimalik oma mobiiltelefoni ja liitreaalsuse abil Oru parki püstitada tuulegeneraator või lausa terve hüdroelektrijaam," kirjeldas Liina Karrofeldt.