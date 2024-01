Euroopa piirivalve juht Narvas: Euroopa Liit peab siin kindlalt seisma ja solidaarsust ilmutama

Narvas on möödunud aastatel palju räägitud Euroopa piirivalve õppekeskuse rajamisest. Kuivõrd reaalne see projekt on?

Ma ei usu, et saame just ehitusest rääkida. Praegu tegeleme Euroopa piiri- ja rannavalvekadeemia loomisega, kuid sellest ei tule üks suur hoone. See hakkab virtuaalselt ühendama Euoopa Liidu liikmesriikide koolitusasutusi, tõhustamaks Euroopa piiri- ja rannavalvet. Liikmesriikide töötajatele on kavas pakkuda koolitusi, mida mõned liikmesriigid endale lihtsalt ise lubada ei saa. Narvast saab selle koolitusvõrgustiku osa. Kavatseme sõlmida vastastikuse mõistmise memorandumi, et tagada juba praegu väga tugeva koostöö jätkumine.