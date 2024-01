Ainult autori ande ees kummardust tehes saab näha, mis neis klaaskolbides peidus on.

Kohtla-Järve põlevkivimuuseumis on avatud Armeenia päritolu Ukraina kunstniku Vladimir Kazarjani mikrominiatuuride näitus. Tema loodud imepisikesed skulptuurid on paigutatud juuksekarvadesse, kassivurrudesse ja nõelasilmadesse ning maalitud mooni- ja riisiteradele. Palja silmaga neid ei näegi, vaid appi tuleb võtta mikroskoop.

Põlevkivimuuseumi saali on paigutatud 32 klaaskolbi, ent selleks, et saada teada, mis neis peidus on, tuleb appi võtta mikroskoop ja kummardada.