Kohtla-Järve spordikeskuse pärnakast direktor Kaarel Kotkas: "Ida-Virumaa on mind kõvasti üllatanud!"

Pärnust pärit Kaarel Kotkas, kes on ligemale pool aastat Kohtla-Järve spordikeskust juhtinud, ei osanud sellesse ametisse kandideerides arvatagi, et see on linnas nii oluline ametikoht. Perega Ida-Virumaale kolinud Kotkas on üllatunud, et Ida-Virumaal elades on nii palju erinevaid võimalusi, ja näitab neid meelsasti ka siin külas käivatele sõpradele.