INTERVJUU ⟩ Martin Helme: kodumaist põlevkivitööstust tuleb kaitsta päriselust irdunud roheaktivismi eest

Minule on kindlasti need teemad tuttavad. Aga seekord olid kaasas peaaegu kõik meie fraktsiooni liikmed. Neil, kes polnud kunagi varem käinud suures õlitehases või elektrijaamas ja polnud ka kursis üldiste arvudega, kui palju toodetakse, millised hinnad on, mis asi on CO2 kvoot, kui suured on keskkonnatasud, oli küll väga huvitav. Inimesed, kes muidu istuvad näiteks kultuurikomisjonis või õiguskomisjonis, ei ole kindlasti asjadega nii hästi kursis.