Nii mõndagi: tekkinud on uued robotimudelid, töös rakendatakse uusi lähenemisviise. Kui ma alles alustasin, püüdsin kokku panna võimalikult suurt rühma. Ent praktika on näidanud, et tõhus töö on võimalik vaid siis, kui rühmas on seitse kuni kümme inimest.