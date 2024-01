ANVAR SAMOST ⟩ Valitsuse hääl ja pilt ei lähe kokku

Esimeses neist saabuvad Moskva rongiga Balti jaama multifilmitegelased krokodill Gena ja Tšeburaška. Kui populaarses lastefilmis olid nad nunnud, siirad ja heatahtlikud, siis sketšis astuvad vagunist perroonil ootava telereporteri mikrofoni ette kaks ropendavat halturnikut, kes selgitavad, et kavatsevad Eestis kontserdituuril šašlõkki müüa ja striptiisi näidata ning teevad solvavaid märkusi taksojuhtide aadressil. Nali seisneb selles, et vene keeles esitatud dialoogi edasi andvad eestikeelsed subtiitrid räägivad hoopis luulekavadest ja lastehommikutest, ilma ühegi roppuseta.

Teises sketšis läheb laitmatu diktsiooniga mees enne olulist avalikku esinemist logopeedi juurde, et veelgi selgemalt kõnelema õppida. Logopeed on erinevalt patsiendist täielik pudistaja, kes selget sõna suust ei saa, kuid enesekindlalt ja ülevoolavalt end kehtestab. Patsient väljub kabinetist sama pudikeelsena, ise mõistmata, mis juhtus.

Kuigi iseenesest on ju õpetajate streigini viinud lugu lihtne. Kõik erakonnad nimetasid enne valimisi haridust julgeoleku järel kõige olulisemaks valdkonnaks ning lubasid selle prioriteetsust rõhutades jätkata õpetajate palga kiiret tõstmist. Reformierakonna moodustatud valitsuse koalitsioonileppesse läks kirja õpetajate keskmise palga tõstmine 120 protsendile Eesti keskmisest palgast. Reaalselt teatas valitsus aga 2024. aasta riigieelarves kokku leppides, et külmutab avaliku sektori palgafondi ning vastutulekuna saab haridusminister eelarvest vaid nii palju raha, et tõsta õpetajate alampalka 1,7 protsenti. Loogiliselt viis see haridusministri ja haridustöötajate ametiühingu konflikti ja praeguse töötülini.