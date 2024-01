Foto: Peeter Lilleväli

Aleksandr Šipkov, töötu:

Muidugi peab valitsus tagasi astuma, sest ta pole meie riigile midagi head teinud ja olen kindel, et ei tee ka. Õpetajad jätkaku streiki − oma õiguste eest peab seisma. Meil on rahvas nii ära hirmutatud, et kannatab kuni viimseni. Kui juba streikima hakati, siis tähendab, viimne piir on käes. Õpetajatele järgnevad teisedki: politseinikud, tuletõrjujad...