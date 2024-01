Aljona Kordontšuk − rahutust noorest hingest Narva koolijuhiks

Paljusid narvalasi − ja mitte ainult − rõõmustas hiljuti uudis, et Narva Vanalinna põhikooli uueks juhiks saab 29. jaanuarist Aljona Kordontšuk. Arvestades haridusstruktuuri üldist jäikust, on Kordontšuki asumine Vanalinna kooli etteotsa kui sõõm värsket õhku. Ta on alati nii ise uskunud kui ka teisi veennud, et ajast ja arust on stereotüüp, nagu poleks Narva energilistele inimestele sobiv koht. Oma elu jooksul on ta ise korduvalt kodulinnast lahkunud, kuid ikka ja jälle siia tagasi tulnud.