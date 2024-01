Prantsuse suursaadik: "Inimestele, kes tulevad teisest Euroopa otsast, tundub Narva müütilise paigana"

Tõepoolest, tulin siia juuli lõpus, aga ma pole kõikidesse Eesti piirkondadesse veel jõudnud. Tartus olen käinud juba viis korda, aga Ida-Virumaal olin esimest korda. Enamiku ajast veedan Tallinnas ja mõtlesin, et Ida-Virumaa on see koht, kuhu ma nüüd tahan tulla. Inimestele, kes tulevad teisest Euroopa otsast, tundub Narva müütilise paigana.