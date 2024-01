TALV / KEVAD 2024 ⟩ Auhinnatud kokk Aleksandr Kronov teab, kuidas maitsemeeli nurruma panna

"Hiljuti sain pakkumise hakata Saka mõisa restoranis peakokaks. Mõtlesin järele ja võtsin selle vastu, ehkki mõistan, et see pole lihtsalt karjäärisamm, vaid ka väljakutse ja suur vastutus. Paljudel on ehk ettekujutus, et peakokk astub kööki, jagab juhtnöörid kätte ja ongi kogu lugu. Tegelikult aga ei pea ta mitte ainult kogu aeg köögis kohal viibima, vaid tegema ka palju igapäevast paberi- ja korralduslikku tööd."

RETSEPTISOOVITUSI

Peagi on tulekul valentinipäev ja Eesti Vabariigi aastapäev. Mida soovitab Aleksandr Kronov pühadelauale panna?

"Talvel on väga hea teha grillimata grillribisid. See on lihtne, maitsev ja toitev roog. Tükeldame searibid ning hõõrume soola, pipra ja vähese hulga taimeõliga. Kuni liha marineerub, võtame võrdsetes kogustes barbeque-kastet, teriyaki't ja sealihapuljongit ning segame omavahel, et katta ribid selle kastmega. Lisame viilutatud apelsini ja granaatõuna. Keedame seda kõike umbes kaks tundi aeg-ajalt segades või paneme sama kauaks 180kraadisesse ahju. Seejärel võtame ribid välja, nõrutame kastme ja põhiroog ongi valmis."

Magustoiduks soovitab Aleksandr küpsetada klassikalist toorjuustukooki.

"Selleks tuleb peenestada 200 grammi Digestive'i küpsiseid, lisada 50 grammi võid ja asetada koogivormi. Võtta ükskõik millist toorjuustu, lisada muna, maitse järgi suhkrut ja laimikoort, kõik see läbi segada ning küpsiste peale laiali laotada. Küpsetada 150-160kraadises ahjus umbes 20 minutit. Seejärel katta kook rasvase hapukoore kihiga, lisada laimi- või sidrunikoor ning küpsetada veel umbes viis minutit. See on surematu klassika, kuid alati võib katsetada lisanditega − vürtside ja marjadega −, nõnda saab kook uue ja erilise maitse ning originaalse välimuse."