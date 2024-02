Kohtla-Järve korteriühistud ei rutta KredExi renoveerimistoetust taotlema

"Mis renoveerimisest me räägime, kui me ei tea oma maja perspektiivi?" ütleb KÜ Sinivoore 13 esimees Jelena Mutonen. "On ju teada, et Lõuna mikrorajooni endise kaevanduse territooriumile ehitatud majad vajuvad aegamisi. Võtame tohutu pangalaenu, teeme maja korda, aga probleem jääb. Ootame riigilt lubatud abi selle põhiprobleemi lahendamisel. Enne kui midagi kardinaalset ette võtta, peab olema kindel, et maja 20-30 aasta pärast lammutamisele ei lähe."