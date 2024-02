Tamsalu ja Neeruti "kolivad" pühapäeval Ida-Virumaale

Maratoni peakorraldaja Vahur Leemets ütles, et Pannjärvel on võimalik teha 11 kilomeetri pikkune ring, mida põhidistantsil osalejad läbivad vabatehnikas kolm korda. "Suurem osa sellest rajast on sõidukorras, kuid on üksikuid kohti, mis on lagedama koha peal ja nõlvadel, kus lumi kiiresti sulab," ütles ta, lisades, et neis kohtades tuleb teha maratonieelsetel päevadel veel labidaga tööd, et lund mustale maapinnale puistata. Leemets tunnustas hea töö eest Pannjärve tervisespordikeskuse rajameistreid eesotsas Ülo Ahuga.