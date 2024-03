Kas Ida-Virumaa õpetajate kontrollimine lisatasu maksmiseks ei peaks olema kiirem?

Kuna omavalitsused on uusi õpetajaid tööle võtnud, siis nende uute õpetajate dokumentide kontroll on see, mille me peame kahjuks uuesti läbi tegema. Eelmine kogemus näitab seda, et esitatakse taotlusi õpetajate kohta, kes ei vasta eesti keele nõuetele. Aga ma olen nõus ka nende kriitikutega, kes ütlevad, et miks on vaja kogu [õpetajate] massi uuesti kontrollida. Kuna see info minuni täna laekus, siis palusin ministeeriumil üle kontrollida, kas see süsteem ise, kuidas me tegelikult taotlusi menetleme, on üldse mõistlik. Tõepoolest, õpetajad ei peaks kaks kuud oma palgalisa ootama. Sellega ma olen absoluutselt nõus ja see probleem tuleb ära lahendada.