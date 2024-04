JUHTKIRI ⟩ Ida-Virumaa kui Keskerakonna viimane võimukants

Mida selline olukord võib kaasa tuua Ida-Virumaa jaoks? On oht, et siinsed keskerakondliku võimuga omavalitsused jäävad poliitilisse isolatsiooni, nagu seda on sel sajandil juba varemgi korduvalt olnud. Need aastad, kus Ida-Virumaa suuremates linnades on võimul olnud Keskerakond, kuid riigis teised erakonnad, pole olnud maakonna jaoks tervikuna kõige paremad.

Räägitagu mida tahes, aga riigi regionaalsed investeeringud on poliitilised otsused ja nende tegemisel vaadatakse ikka, kas ühes või teises piirkonnas on võimul omad või konkurendid. Seda eriti ajal, mil riigieelarve on süvenevas puudujäägis ja Ida-Virumaa linnadele mõeldud investeeringuid saab kõrvale tõsta või edasi lükata argumendiga, et nad saavad ju taotleda raha ka õiglase ülemineku fondist.

Et Keskerakond ise on olnud aktiivses lagunemisprotsessis, kus tuntud poliitikud harrastavad sealt ärajooksmist, siis nõrgendab see opositsioonis oleva erakonna mõjujõudu veelgi.

Aga selline olukord on kujunenud suuresti valijate ja poliitikute tahtel ning sellega tuleb elada nii hästi kui võimalik. Küll võib ette näha, et nii mitmedki poliitilised ametnikud, kes jäävad lähiajal pealinnas tööta, võivad tulla seda otsima Ida-Viru linnadest, kus parteikaaslased võimul.