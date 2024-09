JUHTKIRI Valimiste eel nad sellist juttu ei rääkinud

Põhiline sõnum oli, et Ida-Virumaa põlevkivitööstus on aastakümneid priskelt toitnud riigieelarvet, aga tagasi maakonda on sellest rahast jõudnud vaid pisku. See on ebaõiglane ja peaaegu iga kandidaat lubas seda muuta. Teiste seas rääkisid sellest kõigi kolme praeguse valitsuspartei, Reformierakonna, sotside ja Eesti 200 esinumbrid Ida-Virumaal Meelis Kiili, Piret Hartman ja Maksim Iljin.