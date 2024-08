MIHHAIL KÕLVART Reformierakond on kolme aastaga viinud elatustaseme seitsme aasta võrra tagasi

Pikas perspektiivis on euribori langus Euroopa majandustele kasulik, kuid Eesti jaoks tähendab see ikkagi viimast kohta Euroopa Liidus. Võib-olla jõuab meie majandus languse asemel isegi kergesse plussi, kuid viimane koht Euroopa Liidus on selle valitsuse juures garanteeritud ka järgmisel aastal. See saab olema juba kolmas aasta järjest viimasel kohal − ajalooline "saavutus" Eesti jaoks.

Kahjuks peame tõdema, et isegi pooleprotsendiline majanduskasv suure inflatsiooni kontekstis tähendab, et Eesti inimesed vaesuvad iga päevaga. Kolme aastaga on Reformierakond viinud elatustaseme seitsme aasta võrra tagasi. Sümboolne on seegi, et viimati elasime nii halvasti Taavi Rõivase valitsuse ajal. Reformierakond on suutnud kiiresti hävitada Keskerakonna juhitud koalitsioonide töö tulemused ega kavatsegi saavutatud tasemel peatuda.