EDUARD ODINETS Linnajuhtide palgad: kas jääda populismi küüsi või riskida olla ebapopulaarne

Riigikontrolör Janar Holm on hiljuti öelnud: "Avalikus sektoris ei tohi tekitada olukorda, kus inimesed ei julge enam otsuseid langetada. Palju hullemad on need otsustajad, kes üldse ei julge otsustada ehk ei tee ka vigu. On oluline, et ei tekiks otsustamise kartust. Ja kui midagi ei lähe nii, nagu planeeritud, siis tuleks ausalt ja avatult rääkida, miks nii läks ning mida saaks teisiti."

Ma tahaks uskuda, et Kohtla-Järve linnavolinikud julgevad otsustada. Julgevad teha ka ebapopulaarseid otsuseid, ka linnajuhtide palga osas. See on teema, mida kuuleb kõigis Ida-Virumaa omavalitsustes, kuid mulle tundub, et kõik ootavad, milline linn või vald on see julge, kes hakkab omavalitsusjuhtide tasustamise teemal otse ja ausalt kõnelema. Siin teebki Kohtla-Järve algust.

Kohtla-Järve linnavalitsuse liikmete tasud on püsinud muutumata alates 2019. aasta jaanuarist ehk üle viie ja poole aasta. Sama perioodi jooksul on tarbijahinnaindeks tõusnud üle 40%. Miinimumpalk on tõusnud 50%. Keskmine palk üle Eesti on tõusnud 40%. Keskmine sissetulek Kohtla-Järvel on kasvanud 20%. Kavandatav linnajuhtide tasu suuruse kasv on umbes 15% ja jääb oluliselt madalamaks, võrreldes inflatsiooni ja palkade kasvuga Eestis. See jääb väiksemaks ka võrreldes sissetulekute kasvuga Kohtla-Järve linnas.

Linnajuhtide töötasu tõstmine ei ole mingi märkimisväärne kulu linna eelarvele.