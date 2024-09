JUHTKIRI Mis õigused peaks vangil olema?

Kindlasti on paljudel inimestel arusaam, et mida halvem vangi sattunud inimestel seal on, seda parem. Sest vanglasse satutakse üldjuhul väga ränkade seaduserikkumiste eest ja tavaloogika ütleb, et kui inimesel on seal võimalikult halb olla, siis edaspidi teeb ta kõik, et vanglasse sattumist vältida. Kuid see on vaid osa tõest. Pole ka saladus, et vanglates on üksjagu inimesi, kes ei viibi seal esimest korda, ning statistika ütleb, et retsidiivsuse protsent on kõige suurem just nende kurjategijate seas, kes on vanglakaristust kandnud.