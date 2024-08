KÜSITLUS Kas mõni õpetaja on teile kogu eluks meelde jäänud?

Foto: Matti Kämärä

Zinaida Laas, pensionär:

Minul ei vedanud: mu esimene õpetaja oli kuri, ei armastanud inimesi ega lapsi. Arvan, et just sellepärast pole mulle koolis kunagi meeldinud. Olen sündinud Siberis, lõpetanud seitse klassi ja kohanud ka häid õpetajaid, näiteks meeldis mulle kirjandusõpetaja. Minu tütar on muusikaõpetaja, kuid ei tööta mitte koolis, vaid lasteaias.