ÜKS KÜSIMUS Kuidas on Narva õpetajate puudusega toime tulnud?

Kui ma pool aastat tagasi ametisse asusin, oli pilt ikka jube. Toona oli jutt umbes 280st nõuetele mittevastavast õpetajast ning algas kirjavahetus haridusministeeriumiga. Hiljem see arv muutus ning nüüd näeme, et puudu on vaid kuus-seitse õpetajat. Tõepoolest, väljastasime ligemale 180 teatist töösuhete lõpetamise kohta, hiljem naasis 25 õpetajat tänu neile antud ajapikendusele tööle. Teisalt mobiliseerisime ressursse ning kasutasime töötukassa platvormi ja otsisime õpetajaid, nii et välja kujunes hea meeskonnatöö.