JUHTKIRI Ebaõnnestunud ajastusega hinnatõus

Üldjuhul on lastevanemate õlule jäänud sümboolne osa, sest oluline on, et lapsed tegeleksid spordiga, mis tugevdab tervist, aitab ära hoida ülekaaluliseks muutumist ja on abiks ka elus edasijõudmisel. Kui üksikud andekad ja tugevama tahtega noored spordis ka tippu jõuvad ning laiemale üldsusele oma võitudega häid emotsioone ja eeskuju pakuvad, on juba eriline boonus.

Lastevanemate makstava tasu suurus võib loomulikult koos inflatsiooni ja elatustaseme tõusuga kerkida. Samas on aga tähtis hinnata, millal ja kui palju on mõistlik tasumäärasid tõsta. Üks asi on teha seda siis, kui majandus kasvab, palgad kerkivad ja tööpuudus sulab. Hoopis teine olukord on aga siis, kui valitsus (kuhu kuuluvad ka sotsid, kes on Kohtla-Järve linna eesotsaski) kärbib esimese asjana võimule saades peretoetusi, tõstab käibemaksu ja tulumaksu, kehtestab automaksu ehk paneb eelkõige lastega perede turjale raske palgi.

Just sellisele ajale langeb praegu ka Kohtla-Järve võimude otsustatud ujula hindade järsk tõus, mis võtab selle raha trennis käivate laste vanemate taskust.

Võiks ju mõista, et ka linnal on keeruline aeg ja raha vähe. Aga kui samal ajal tõstetakse linnajuhtide palkasid ja palgatakse volikogu kantseleisse uus inimene, kes peab kohalike valimiste eelsel aastal muu hulgas linnaisadest pilte tegema ja neid sotsiaalmeediasse postitama, siis ei ole see kuidagi hea ajastus.