NÄDALA KUJU Henri Kaselo

Kui Kaselot tahaksid sadulast kukutada vaid opositsioonisaadikud, ei oleks tal muretsemiseks suurt põhjust. Aga pahaseid leidub volikogus ka omade seas ja võimuliidu ülekaal volikogus ei ole just üleliia suur. Kohtla-Järve valitsemise tava on näidanud, et kui mõni saadik ei saa selliseid otsuseid, nagu ta tahab, siis võib ta teise leeri poole vaatama hakata. Lisaks tuleb arvestada üürihindade tõstmise tõttu tigedaks saanud linna spordiklubidega, kes suudavad ka kohalikku poliitikat mõjutada.