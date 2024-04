INTERVJUU ⟩ Deniss Šalkauskas eksperimendist abilinnapeana: olen tänulik, et sain sellise võimaluse

Ligemale viis kuud Kohtla-Järve abilinnapea kultuuri ja hariduse vallas olnud Deniss Šalkauskas tunnistab ausalt, et ei tea Eesti kultuurist suurt midagi, kuid leiab siiski, et selles ametis oldud aega ei ole tal põhjust kahetseda, sest sai väärt kogemuse, millest on edasises elus kasu. Lähiaastatel tahab ta aga pühenduda jooksjana tippu jõudmisele, sest tippsportlasele on antud selleks lühike aeg.