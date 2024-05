See mägi on moodustunud kõrvalasuvas Estonia kaevanduses koos põlevkiviga maa seest välja toodud paekivist. Rikastusvabrikus lahutati paekivi ja põlevkivi teineteisest. Põlevkivi sõitis rongiga elektrijaama ahju või õlitehaste retorti ehk lihtustatult hiigelsuurde pöörlevasse keedupotti, kus kivist õli välja võlutakse. Paekivist on kaevanduse kõrval aga sadade hektarite ulatuses moodustunud mäestik oma nõlvade, orgude ja platoodega.