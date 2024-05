ALEXANDER STUBB Me toetame, hoiame ja kaitseme üksteist

Kui ma valitsusse kuulusin, küsiti mult sageli, kas [Soome] kaitseks Eestit kriisiolukorras. Minule oli vastus selge. Loomulikult kaitseks. Ja me peaksime igal juhul tänulikud olema, et NATO liige Eesti teeks meie heaks sama. Praegu on olukord selgem kui kunagi varem. Ja seda nimetatakse artikliks 5: üks kõigi, kõik ühe eest.

Te teate, et soomlased on vahel oma tunnete väljendamisel veidi ujedad. Ma arvan, et ka teie, eestlased, ilmselt mõistate, mida ma silmas pean. Seega lubage mul otse välja öelda: Soomel on väga vedanud, et Eesti tema naaber on. Me oleme pereliikmed, sõbrad ja liitlased.

Väikerahvad hingavad sama õhku, eriti aga need rahvad, kes elavad selliste suurriikide naabruses nagu Venemaa. Me tahame rahulikult kõrvuti eksisteerida, aga peame pidevalt valmis olema. Meie jaoks on välis- ja kaitsepoliitika alati eluliselt tähtsad.

Soome oli külma sõja ajal erapooletu riik. Mitte vabast tahtest või ideoloogia pärast, vaid vajadusest. Meil polnud valikut. Kui valik tuli, liitusime kohe Euroopa Liiduga. Ja kui enam muud valikut polnud, saime NATO liikmeks. Parem hilja kui mitte kunagi.