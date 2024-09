ANVAR SAMOST Raha pole! Või pole hoopis eesmärki?

Sellele lisandub üha selgemini tunnetatav vastuolu valimistel seadusandliku ja täitevvõimu teostajatele antud mandaadi ning tegelikult ellu viidava agenda vahel.

President ütles teravalt: "Paljud inimesed tunnetavad valitsust vaenlasena, kes kurnab rahvast. See on ohtlik areng, mida ei saa panna lihtsalt eksimuse arvele. Inimesed tahavad mõista, miks neid maksudega koormatakse ja kuidas nende raha kasutatakse. Ei piisa kinnitamisest, et riigi kulud ja tulud pole tasakaalus. Valitsuse poliitika võib olla õige, kuid inimesed peavad seda tajuma õige ja õiglasena."

Mitte ükski erakond pole valimistel lubanud maksumaksjale kuuluvaid metsi sama maksumaksja raha eest üle ujutada.

Juhtimine on raske, eriti polariseerunud ja kriitikarohkes keskkonnas, nagu riigivalitsemine on. Kipub tekkima maailmapilt, mis näitab ajakirjandust, opositsiooni ja ettevõtjaid vaenulike või lollidena. Parimaks näiteks on rahandusminister Jürgen Ligi.

Aga võime ennast kõrvalt näha on väga oluline. Koos piduliku kuulutusega, et maksutõusudes on kokku lepitud, andsid koalitsiooni kolm juhtpoliitikut eelmisel nädalal edasi sõnumi, et eelarve eelnõu valmib nädala jooksul ning enne detaile välja ei anta. Millegipärast pidas valitsus vajalikuks teha ühele konkreetsele riigieelarve kulule erandi ning teavitada kahe miljoni euro eraldamisest Tartu-Riia rongiühenduse käivitamiseks. Siin oleks võinud mõelda presidendi sõnadele ja mõista, et need kaks miljonit eurot satuvad ühte konteksti laste huviharidusest kärbitava miljoniga.