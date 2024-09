Foto: Peeter Lilleväli

Aljona Kostina, pedagoog:

Ei, mind sellised üritused ei huvita. Ma isegi ei tea, kus need toimuvad, sest ma ei käi seal nagunii. Mulle ei paku mingit huvi laadalettide vahel ringi kõndida ja sealset kaupa uurida. Kui mul tõesti midagi väga vaja on, siis lähen poodi ja ostan. Ainsad asjad, mida mulle alati osta meeldib, on raamatud − võin pikalt seista ja neid uurida.