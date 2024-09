Milline on Ida-Virumaa tulevik?

Ida-Virumaa kuvand ja identiteet on sageli seotud tööstuse ja põlevkiviga, kuid samal ajal rõhutatakse piirkonna looduslikku ilu ja eraldatust, mis annab lootust turismi arendamiseks. Paraku levivad ka negatiivsed stereotüübid, nagu "siin pole midagi teha", või arusaam, et "üks amet kogu eluks" on ainus võimalus.

Need hoiakud takistavad piirkonna arengut ja noorte jäämist Ida-Virumaale. Tulevikku silmas pidades on vaja neid eelarvamusi muuta ja luua kuvand piirkonnast kui innovaatilisest ja võimalusterikkast kohast, kus tasub elada ja töötada.

Mitmekesine Ida-Virumaa kui innovatsiooni keskus

Aastal 2040 võiks Ida-Virumaad näha dünaamilise ja mitmekesise regioonina, kus innovatsioon ja kultuuriline mitmekesisus käivad käsikäes. Loodud tulevikustsenaariumides kujutati piirkonda kui tehnoloogia ja hariduse keskust, kus toimub pidev areng ja millega noored soovivad siduda oma tulevikku. Üks pakutud tuleviku metafooridest oli Narva ülikool − nüüdisaegne teaduse, tipptasemel hariduse ja ettevõtluse keskus, mis veaks piirkonna arengut.

Teises tulevikuvisioonis nähti Ida-Virumaad kui Eesti Silicon Valleyd − piirkonda, mis on täis võimalusi ja atraktiivne nii kohalikele kui ka välisinvestoritele. Üheks märkimisväärseks metafooriks oli Ida-Virumaa võrdlemine Eesti "Harry Potteriga", mis sümboliseeris osalejate lootust, et seni tähelepanuta jäänud piirkond võiks tõusta esile ja muuta oma senist kõrvalejäänu rolli. Kohalikud osalejad leidsid, et selline muutus on võimalik, kui piirkonna kuvandit teadvustatakse ja arendatakse teadlikult.

Töötoa tulemused näitavad, et Ida-Virumaal on olemas potentsiaal muutuda: kui piirkond suudab koondada oma energiat ja ressursse ning kaasab nii noori kui ka kohalikke liidreid, võib 2040. aasta Ida-Virumaa olla täiesti teistsugune koht, kui me praegu näeme.