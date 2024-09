ÜKS KÜSIMUS Miks peavad agressorriigi kodanikud valima Kohtla-Järve, Narva, Tallinna ja teiste omavalitsuste volikogusid?

Juulis, kui uue valitsuse taristuministriks sai Keskerakonnast sotside leeri üle läinud Vladimir Svet, pidi ta mõne aasta taguse mitmetimõistetava väljaütlemise selgitamiseks korduvalt kinnitama, et Krimm on Ukraina osa, Putin kurjategija ja Venemaa agressorriik. Samas on sotsid erinevalt enamikust teistest erakondadest ikka selle poolt, et agressorriigi Venemaa kodanikele peab alles jääma õigus valida kohalikke volikogusid.