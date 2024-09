NÄDALA KUJU Eduard Odinets

Selline tulemus oli üsna ootuspärane, kuna võimuliit on üsna kindel. Olgugi et kaugeltki mitte nii ülekaalukas nagu Keskerakonnal oma parimatel aegadel Kohtla-Järvel. Kellelgi võimuliidu saadikutest ei ole otsest huvi aasta enne valimisi leeri vahetada ning ega opositsioon seekord argumentide kogumise ja serveerimisega just üleliia palju pingutanud ka. Teemal, kas Odinets tekitab volikogus toksilise õhkkonna või mitte, võiks ju korraldada mõne teadusseminari või riigiametnike moodsamas keelepruugis müksatoni.

Kuid aasta pärast tulevaid valimisi silmas pidades ei saa Odinets olla sugugi sama enesekindel nagu umbusaldajaid tõrjudes. Mitmetel valimistel on Odinets teeninud Kohtla-Järve populaarseima poliitiku tiitli tänu sellele, et ta on olnud visa herilasest opositsionäär. Nüüd, kui ta on koos Keskerakonna veteranide Valeri Korbi ja Riina Ivanovaga võimul, pöörab osa tema varasemaid toetajaid talle ilmselt selja, kuid kas ja kui palju uusi asemele tuleb, on küsimärk.