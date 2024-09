HENRI KASELO Poliitiline kemplus Kohtla-Järvele kasuks ei tule

Mõistagi on siin suur roll olnud meie Kohtla-Järve tööstuspargil, Ida-Viru investeeringute agentuuril, kus ka linn on osaline. Eriti positiivne tulemus oli meie linna osalemine suure delegatsiooniga Ida-Virumaa kinnisvarakonverentsil, mis aitas näiteks meil müüa ka üle poole enampakkumisele suunatud linna korteritest. Positiivne on olnud ehituspoodides juhuslikult kohtuda kinnisvarakonverentsil osalenud investoritega, kes on öelnud, et meie delegatsiooni müügitöö on innustanud investeerima, ostma kinnisvara just Kohtla-Järvele.

Meie linnal on kindlasti positiivset tulevikku, selleks peame seda ise uskuma ja tegutsema ning innustama teisi, jättes isiklikud huvid tagaplaanile.

Tänased umbusaldajad on oma tegevusega paraku tõestanud, et neile ei lähe sisuliselt korda meie linna parem käekäik, vaid poliitiline omakasu. Ma olen andnud ka praegusele linnavolikogu opositsioonile võimaluse teha konstruktiivset koostööd erinevates küsimustes, kuid paraku see neid ei huvita, välja arvatud mõned üksikud erandid, kuna poliitiline sõu tundub olevat põnevam kui sisuline töö. Sellise tegevusega mängitakse end paratamatult nurka ning edaspidi on sellistel inimestel väga keeruline leida kaasamõtlejaid, kes neid edaspidi usaldaks.

Ainult eestlaseks olemisest ei piisa, tuleb teha tööd, sealhulgas koostööd, erinevate huvigruppidega, mitte külvata ühiskonnas vaenu.

Linnavolinikel on võimalus otsustada, kas nad lähevad kaasa selle avantüüri ja intriigiga, mis peletab eemale nii mõnedki investorid ning viib linna allakäigule, või valivad jätkusuutliku tuleviku.

Kohtla-Järve väärib kujundlikult paremat kui Odini sõdalaste tõrvikurongkäigud meie Keskalleel. Nagu ütlesid mulle mitmed kultuuriinimesed, et Kohtla-Järve on väga äge linn, olles kui lihvimata teemant, mis peatselt särab üle Eesti. Andkem selleks võimalus ning austagem Kohtla-Järve linnaelanike enamuse tahet, mida praegune koalitsioon esindab.

Kui umbusaldajatele praegune linnavõim ei meeldi, siis juba 2025. aasta valimistel on teil võimalus teha parem tulemus. Samas tuletan meelde, et rahvas ei ole nii rumal, et valib pelgalt selle järgi, kellel on ilusamad, paljastavad pildid sotsiaalmeedias, või laseb end mõjutada fabritseeritud süüdistustest ja valeinfost. Inimesed oskavad terasid sõkaldest eraldada küll.

Luban, et kui mind tõesti peakski umbusaldatama, siis ma ei kavatse käituda sarnaselt eelmise linnavalitsuse liikmetega kibestunult ega hakka uue linnavalitsuse tööd takistama. Linnaelanikud väärivad parimat!

Kohtla-Järve linnapea sõnavõtt enne umbusaldushääletust volikogus 26. septembril.