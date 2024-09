JUHTKIRI Privileeg, millele on raske õigustust leida

Endine rahandusminister Mart Võrklaev andis hiljuti teada, et kui ka ametnike puhkuseaeg väheneks 28 kalendripäevale, võiks riik säästa aastas üle 50 miljoni euro. See on märkimisväärne summa, arvestades seda, kui raskelt edeneb võimuliidul kulude kärpimine.

Kokkuhoiukohtade leidmine on praeguse maksutõusude ralli ajal äärmiselt tähtis. Aga teisest küljest oleks see ka samm õigluse poole. Ametnike pikem puhkus on privileeg, millele on raske õigustust ja mõistlikke argumente leida.

Õigluse seisukohast on raske mõista ka seda, miks parlamendi liikmetel on töös nii suvel kui ka aastavahetuse ajal nii pikad pausid. See jutt, et seda aega kulutatakse tööd tehes valijatega kohtumistel, on anekdoodi teema. Ei saa öelda, et saadikud ka tööajal väga kõvasti rabaksid − alles oli üks neljapäev, kui istung kestis tervelt kaks minutit, kuna ühtegi eelnõu arutada polnud.

Kui on keeruline aeg ja poliitikud kutsuvad inimesi üles kokkuhoiule ning panevad nende turjale suurema maksukoorma, siis peaksid ka poliitikud ja ametnikud ise sama joont järgima.

Lähiajal saab näha, mis sellest ametnike puhkuste teiste inimeste puhkustega tasakaalu viimisest saab. Aga tasub karta, et ametnikkond leiab üksmeelselt kümneid ettekäändeid, kuidas see on nende kõikvõimalike õigustega vastuolus ja seetõttu ei saa sel sündida lasta.