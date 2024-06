Sisevete festival stardib Vasknarvast Liis Lemsalu kontserdiga

Põhja-Peipsi Köögi Suitsu Stuudio pakub suitsukala ja näpukala, toitlustajate seas on ka Lammas ja Roos ning Kene Catering. Sälliku külas tegutsev osaühing RaJuVe pakub kohalikke marjaveine. Festival lähtub keskkonnasäästlikust põhimõttest VONK (võta oma nõud kaasa).

Sisevete festivali eesmärk on tutvustada Eesti kahte suuremat järve: Peipsi järve ja Võrtsjärve, mida ühendab Emajõgi. Festivalile on oodatud nii veesõiduhuvilised kui ka need, kes eelistavad nautida sadamates kultuuri, maitsta piirkondadele omaseid hõrgutisi ning saada uusi teadmisi.