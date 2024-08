IVAR PÕLLU "Hungerburg2024" pole šokeerimiseks. Ja see festival pole ainult turistidele

Teatri tegemiseks on veidi kasutusest välja kukkunud ruumid head, sest nad on mitmetähenduslikud, ütleb Ivar Põllu Mereranna puhkekodu kohta.

"Ei tasu karta, et tegemist on šokifestivaliga. Et ropud kunstnikud saabuvad tundmatusse kohta ja teevad oma kunsti omasugustele," avab Tartu Uue Teatri loovjuht Ivar Põllu viiepäevast festivali "Hungerburg2024", mis algab järgmisel kolmapäeval Narva-Jõesuus Mereranna puhkekodus.