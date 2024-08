ÜKS KÜSIMUS Miks kahtlustate spordiklubisid tüssamises?

Meie toetus sporditegevusele on suur, sest me kulutame spordile isegi rohkem kui teede ja tänavate remondile ja sellest peaks ju piisama. Aga paraku on ka neid klubisid, kes pole ausalt talitanud. Teevad esimese trennipäeva, kus on palju lapsi. Hiljem on juba kaks-kolm korda vähem lapsi, aga seda nimekirja esitatakse pearaha saamiseks aasta lõikes.