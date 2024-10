ANVAR SAMOST Eesti lennuühendused on kallid, nende puudumine veel kallim

Alustagem sellest, et võrdleme end naabriga. Eesti on aastate jooksul pärast Estonian Airi pankrotti riigile kuuluvasse lennufirmasse Nordica investeerinud ligikaudu 80 miljonit eurot ja osa sellest rahast on ka veel alles. Lätis on riigile kuuluva lennufirma Air Baltic erastamisega seoses laual otsus kanda maha selle ettevõtte aktsiakapitali ligi 600 miljoni euro ulatuses ehk tunnistada, et nii palju on sinna võrreldava aja jooksul sisse pandud ja ära kulutatud. Pole ka ime, sest üksi ametliku aruande kohaselt ja 2024. aasta esimeses pooles oli Air Balticu kahjum 89 miljonit eurot 340 miljoni euro suuruse müügitulu juures.