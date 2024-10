ÜKS KÜSIMUS Miks kavandatud liimpuittoodete tehast Ida-Virumaale ei tule?

Veel eelmisel nädalal oli Ida-Virumaa õiglase ülemineku fondi toetusi kajastaval veebilehel idavirufond.ee kirjas, et OÜ Glued Wood Factory on saanud 13 miljonit eurot toetust Ida-Virumaal liimpuittoodete tehase rajamiseks. Nüüd on toetatud projektide tabelist see rahaeraldus eemaldatud.