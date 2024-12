KÜSITLUS Kuidas suhtute aastavahetuse ilutulestikku?

Foto: Peeter Lilleväli Andres Ravi, sõidukijuht: Tänavu me ise ilutulestikku ei tee, kuid teiste omi võib vaadata küll. Saluuti lastakse selleks, et tuju tõsta − ja meeleolu läheb tõepoolest pidulikumaks. See, et loomad valjude helide tõttu kannatavad, on halb küll, ent mina arvan, et kord aastas võib selle ebamugavuse ka ära kannatada.

Foto: Peeter Lilleväli Jüri Simonis, päästja: Muidugi on ilutulestikku vaja, sest see teeb inimesed rõõmsaks. See on ilus traditsioon ja traditsioonid on kõige väärtuslikumad asjad, mis meile jäänud on. Koerad kardavad? Kuid see on ju alati nii olnud, selle võib ära kannatada.

Foto: Peeter Lilleväli Riho Epmann, tisler: Muidugi on ilutulestikku vaja, sest see teeb paljudele rõõmu. Uusaastaööl lähen ka mina linnaväljakule ilutulestikku vaatama. Halb on see, et paugutamine ei käi mitte tund aega aastas, vaid vähemalt kaks nädalat jutti − nii päeval kui öösel. See häirib muidugi. Hea oleks, kui saluute lastaks vaid kord aastas.

Foto: Peeter Lilleväli Valentina Šarapova, muusikaõpetaja: Seda ei ole vaja, eriti säärastes kokkuhoiu tingimustes nagu praegu − pole mõtet raha tuulde loopida. Ilutulestik pole kõige tähtsam, on palju muid olulisemaid asju, millele raha kulutada. Öösiti ma jalutamas ei käi ning uusaastaööl ei lähe ilutulestikku vaatama ka.

Foto: Peeter Lilleväli Veli Sarv, klaverihäälestaja: Suhtun sellesse traditsiooni negatiivselt, sest see on raha tuulde loopimine. Praegu on rasked ajad ning linngi ei saa erilise heaoluga kiidelda. Ehkki varem lasin ka ma ise tihti ilutulestikku − vahel juhtus, et mitte taevasse, vaid piki tänavat, nii et terve tänav oli suitsu täis. Ilutulestiku järgi sai kindlaks teha, kui jõukad naabrid sul on − mida uhkem ilutulestik, seda rikkam pere. Uusaastaööl ma linnaväljakule ei lähe, mind ei huvita.