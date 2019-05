JUHTKIRI: Erakordsed kriminaalasjad

Mullu suve hakul arutas kohus nelja aasta tagust juhtumit, kus tundmatu ja tuvastamata mürkgaasi mõjul said maa all surma kaks kogenud kaevurit. Praeguseks on nii maa- kui ka ringkonnakohus selles asjas kõik süüdistatavad õigeks mõistnud, leides, et pole siiski kindlaks tehtud, kuidas ja mis põhjusel täpselt mehed hukkusid, ning oletustele ei saa süüdistust rajada.

13. mail algab aga kohtulugu, mis käsitleb juba pea viis aastat tagasi toimunud õnnetust, kus kaevanduse allmaatöötaja jäi kopplaaduri ette ning hukkus.

Tegelikult on need olemuselt täiesti erisugused juhtumid. Kui esimese puhul oli tõepoolest oluline osa süüdistusest rajatud kaudsetele tõenditele, siis teisel juhul oli kogu faktoloogia enam-vähem kohe selge ning ei puudunud ka tunnistajad.

Asi, mis neid kahte lugu ühendab, on see, et mõlema tööõnnetuse puhul püüab prokuratuur võtta nii vastutavaid töötajaid kui ka kaevandusettevõtet kriminaalvastutusele. Varasemate tööõnnetuste puhul kaevandustes pole seda olnud. Uurimine on küll toimunud ning tööandja vigugi leitud, aga kõik on piirdunud ehk ettekirjutuselaadsete paberite ja lähedastele hüvitise maksmisega.