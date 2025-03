MARTIN TULIT Vene õigeusku ära ei keelata

Koos kirikute ja koguduste seaduse muutmise menetlemisega riigikogus on pahatahtlikkusest või teadmatusest levitatud sõnumeid, nagu oleks riigil kavas keelustada Eestis vene õigeusu traditsiooni usutavade järgimine, sulgeda kirikuid või Kuremäe klooster. See ei vasta tõele. Teadmatuse korral tasub tugineda usaldusväärsetele allikatele. Näiteks ERRi portaalis ilmunud artiklitele ("Lauri Läänemets: peame välistama Eesti usuelus vaenuliku mõjutustegevuse" või "Teoloog: MPÕEK lahkumist Moskva võimu alt takistab nende ideoloogia"). Pahatahtlikkusest selliseid sõnumeid levitavatele propagandistidele on kõik lihtne − eesmärk on külvata segadust. Tegelik olukord on aga teistsugune.

Vene või slaavi õigeusu traditsiooni on Eestis saanud alati järgida. Vaadates tagasi Eesti Vabariigi ajaloole, on kiriku slaavikeelseid vene õigeusu liturgiaid saanud siin pidada ka ajal, kui nt Nõukogude Venemaal õigeusklikke taga kiusati ja kloostreid suleti. Petseri ja Kuremäe klooster on tänaseni säilinud just tänu sellele, et nad asusid Eesti Vabariigis.

Petseri ja Kuremäe klooster on tänaseni säilinud just tänu sellele, et nad asusid Eesti Vabariigis.