JUHTKIRI Hakkame liikuma!

Hea oleks, kui avaliku raha eest valminud uued spordiobjektid ja -rajad leiaksid ka võimalikult palju kasutamist. Soojemate kevadilmade tulek peaks innustama liikuma ja spordiga tegelema ka neid inimesi, kes varem on selle peale vaid mõelnud. Olümpiavõitja Erki Nool on öelnud, et spordiga tegelemisel on kõige raskemad esimesed sammud diivanilt kodu välisukseni. Edasi läheb juba mõnusaks. Temaga võib nõustada. Eriti juhul, kui eesmärgiks ei ole mitte niivõrd tulemuste jahtimine, kuivõrd hea enesetunne ja füüsiline vorm.