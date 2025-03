ÜKS KÜSIMUS Kas eesti keele kasutusala on ahenenud või laienenud?

30 aasta jooksul on eesti keele kasutusala, eesti keele oskajate hulk märkimisväärselt suurenenud, oluliselt paremaks läinud. Kui 30 aastat tagasi ei olnud eesti keelega Narvas mitte midagi teha ei poes, ei tänaval, mitte kuskil, siis täna, kui te lähete Narva, siis te tegelikult saate Narvas eesti keeles teenindatud, informatsiooni ja noh, võib-olla mingitel juhtudel ka tänaval suheldud − sõltub selle inimese vanusest, kellega te tänaval kokku puutute.

Aga tegelikult eesti keele oskuse tase on väga märkimisväärselt suurenenud. See kindlasti paraneb väga märkimisväärselt eestikeelsele õppele ülemineku tulemusel. Nii et Eesti riik igas mõttes liigub siin õiges suunas.