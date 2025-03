Tervislik koolitoit ja ebatervislik koolinäks

Turvaline koolikeskkond on kahtlemata oluline, kuid kindlasti on sama tähtis seegi, et meie lastele koolis pakutav toit oleks tervislik. Ja sellega on riik aastaid tegelnud, et ka koolides toiduteadlikkust kasvatada. Ülekaalulisus ja vähene liikumine on meie õpilaste seas vana probleem.

Muidugi saab öelda, et nende ärakoristamine oleks silmakirjalik, sest lastel on alati alternatiiv minna lähedalasuvasse poodi või müügipunkti, kus valik ebatervislikke tooteid on veelgi laiem. Ent samas pole kuigi veenev, kui me räägime nii palju laste tervisliku toitumise tähtsusest, lubades samal ajal koolides müüa ebatervislikku. Ega need automaadid iseenesest ju läbinisti halvad ole. Lihtsalt sageli on need valikud, mida seal pakutakse, viletsad. Kahjuks on aga nii, et asjad, mis lastele maitsevad, on sageli ebatervislikud ning ettevõtja eesmärk on raha teenida. Seda enam peaksid koolid, aga ka teised asutused, kus lapsed käivad, ettevõtjatega eelnevalt läbi arutama, mida nendes pakkuda võiks ja mida mitte.