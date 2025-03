MARE ROOSILEHT ja HENDRIK AGUR Kohtla-Järve hariduselu tuleb sügavast kriisist välja aidata

Õpetamise kvaliteedi probleemid

Tõsiseid murekohti esineb ka õpetamismetoodikas. Sageli viivad õpetajad tunde läbi ilma selgete õpieesmärkideta ning puudub struktureeritud lähenemine, mistõttu õpilased ei omanda vajalikke teadmisi. Õpetajate koostöö puudumine viib selleni, et iga aine õpetamine toimub isoleeritult ning puudub ühiselt koordineeritud õppeprotsess. Selline "silotornides" tegutsemine pärsib õpilaste terviklikku arengut.

Kui õpetaja ei sea selgeid õpieesmärke ega pühendu sisulisele õpetamisele, muutub tund lihtsalt aja raiskamiseks. Kui lapsed saavad alla keskmise tulemuse, peaksid lastevanemad küsima selget vastutust koolilt ja õpetajatelt.

Kas mujal on aktsepteeritav, et inimene teeb oma tööd alla keskmise taseme ja saab palka edasi? Kohtla-Järvel tundub see olema kahjuks tavapärane. Seda tunnistab ka gümnaasiumisse jõudnute põhikoolis ettenähtud õppekava kasin omandamine nii matemaatikas, inglise ja eesti keeles kui ka üldpädevustes.

Üleminek eestikeelsele õppele on toonud lisaraskusi ka hariduslike erivajadustega õpilastele. Kuigi individuaalse arengu jälgimise vahendid ja lihtsustatud õppekava materjalid on olemas, ei ole neid piisavalt rakendatud. See jätab erivajadustega õpilased ilma vajalikust toetusest ja seab nende haridustee ohtu.

Vastutustundetu linnavalitsus

Linnavalitsus ei näita haridusreformi elluviimisel kompetentsi ega tegutsemistahet. See süvendab koolijuhtide ja õpetajate motivatsioonipuudust. Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolekul kõlanud abilinnapea sõnad "Kust me neid õpetajaid leiame?" ei ole sisuline eestvedamine, vaid süvendab meeleheidet ja ebakindlust.