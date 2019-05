Ida-Virumaa üritused, 30.05-6.06

KULTUUR

* Toila laululaval kell 11 Ida-Virumaa lasteaedade V laulu- ja tantsupidu "Me oleme Virumaa lapsed".

SPORT

* Jõhvi seltsimajas kell 10 kabeklubi Into seeriaturniiride etapp vene kabes.

VARIA

* Mäetaguse rahvamajas, staadionil ja pargis kella 14-19.30 Alutaguse noortepäev. Alutaguse noortepäeval on kõik Alutaguse valla noored oodatud Mäetagusele, et rõõmsalt alustada suvehooaega. Kavas on noortele mõeldud sündmusi ja esinemisi. Peaesineja Karl-Erik Taukar.