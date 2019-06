JUHTKIRI: Jürgen Ligil oli õigus

Ta täpsustas, et tee-ehitus on riigi püsifunktsioon, mida tehakse jõudumööda, aga mitte kampaaniakorras.

Vaadates sel nädalal avalikustatud riigieelarve strateegiat aastateks 2020-2023, on näha, et Ligi prognoos on läinud täppi. Dokumendis, milles võimulolevad erakonnad lepivad kokku, milliste suuremate asjade peale riik lähiaastatel raha kulutab, on maanteede neljarealiseks ehitamiseks raha kavandatud vaid üksikutele lõikudele. Ida-Virumaal mitte ühelegi kilomeetrile.

Seda hoolimata sellest, et eelmine majandusminister Kadri Simson kinnitas alles mullu korduvalt, et juba 2025. aastal saab teineteisest 50 kilomeetri kaugusel asuvast Jõhvist Narva sõita mööda neljarealist teed. Tõsi, ega teistegi erakondade poliitikud selles osas oluliselt tagasihoidlikumad olnud. Jürgen Ligi enda parteikaaslane Eerik-Niiles Kross kuulutas, et kogu Tallinna-Narva maantee neljarealiseks ehitamine peaks olema prioriteet.

Seega ei saa enam pugeda ka selle taha, nagu erakondadel valimislubadustega sageli kombeks: meie teeks küll, aga näete, koalitsioonipartner pole nõus. Nüüd on ju kõik nõus, aga matemaatikat ei õnnestu kuidagi ära rääkida.